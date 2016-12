Bei Pearl gibt es jetzt ein kabelloses Bluetooth Headset mit integriertem Schrittzähler. Musik hören, telefonieren und Schritte zählen - beim Joggen, Spaziergang oder Skaten. Rutschfest am Ohr, total bequem und Schweiß resistent ist das kleine technische Wunderwerk. Und mit der integrierten Freisprecheinrichtung ist man auch sonst jederzeit erreichbar. Das Handling ist einfach: Anrufe von dem Handy oder Smartphone entgegen nehmen oder in die Playlist wechseln. Via Bluetooth lässt sich die völlige Kabelfreiheit wunderbar genießen. Und dank integriertem Schrittzähler sieht man auf dem Smartphone nach dem Joggen, wie viele Schritte man zurückgelegt hat. Die passende App gibt es kostenlos im App Store und bei Google Play. Bei Pearl ist das Gerät für 39,90 € statt 79,90 € erhältlich.