Canan Uzerli & Band BTMK Ensemble

25. März 2017 19:30 Uhr

Werkstatt der Kulturen

1. Teil

Das BTMK Ensemble wird unter der Leitung von Enver Mete Aslan sein neustes Konzept und Programm "Meşk" im ersten Teil des musikalischen Abends vorstellen.





2. Teil

“İçten Gelen Ses – Die Stimme aus dem Inneren” ist das erste eigene Programm von Sängerin Canan Uzerli, Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, die mit Ihrer Musik ihre beiden Kulturen verbindet.

Neben ihren Eigenkompositionen, die in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Henrik Kolenda entstehen, hat Canan Uzerli auch zwei Kompositionen von Ulrich Kodjo Wendt (Filmmusik Fatih Akin "Im Juli") vertextet. Ihre türkischen Texte behandeln universelle Themen wie die Suche nach Identität, Selbstbestimmung und Liebe- mal melancholisch und zart, mal mitreißend kraftvoll und rhythmisch.

Canan Uzerli führt inhaltlich mit kleinen Geschichten und Übersetzungen durch ihr Programm, so dass man auch ohne Kenntnisse der Türkischen Sprache in eine klangliche und bildliche Welt eintauchen kann voll warmer Schönheit und Herzenstiefe.