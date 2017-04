ENTER ART FOUNDATION - Vernissage

22. April 2017 15:00 Uhr

MULTIPOLSTER

Die ENTER ART FOUNDATION präsentiert ihre dritte Ausstellung in Berlin vom 22.04. bis zum 07.05.2017 im denkmalgeschützten Gebäude von MULTIPOLSTER in der Leipziger Strasse 42, 10117 Berlin.



Die ENTER ART FOUNDATION ist ein neu gegründetes Berliner Non-Profit-Unternehmen mit dem Ziel, aufstrebende Künstler zu fördern und dabei gleichzeitig eine einzigartige Sammlung aufzubauen. Das durch Spenden und Fördergelder finanzierte und anerkannt gemeinnützige Projekt gibt den Künstlern die Möglichkeit, mit Galeristen, Sammlern und Kunstliebhabern in Kontakt zu treten, indem weltweit während Kunstevents und -messen Ausstellungen organisiert werden.

Für Künstler ist die Teilnahme an der Ausstellung kostenfrei. 100% der Verlaufserlöse gehen ohne Abzüge an den Künstler.



Die Ausstellung ist ein internationaler Mix von verschiedenen Künstlern und Techniken wie Fotografie, Malerei, Zeichnungen, Collage, Skulptur, Druckgrafik und Videokunst, darunter zahlreiche Schüler und Studenten renommierter Akademien und Hochschulen aus Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Mainz, Karlsruhe, Weimar, Krakow, Wien, Zürich, Barcelona, New Vork, Sao Paolo uvm.



30 neue ausgewählte Künstler aus 18 Ländern stellen rund 120 Werke aus.

Zusätzlich zeigen wir Arbeiten der ENTER ART COLLECTION, die aus Werken vergangener Ausstellungen besteht.



Die Ausstellung ist vom 22.04. - 07.05. täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr geöffnet (der 1. Mai-Feiertag bleibt in Berliner Tradition geschlossen).



Die VERNISSAGE findet am Samstag, 22.04 um 15:00 Uhr statt.



Zusätzlich begrüßen wir Sie am Freitag, 28.04 um 19:00 Uhr zur SOIREE, am Samstag, 29.04 um 15:00 Uhr zur MATINEE und am Sonntag, 07.05. um 15:00 Uhr zu der FINISSAGE.



Der Eintritt ist für Besucher kostenfrei.