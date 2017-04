Fady Maalouf Livekonzert

21. April 2017 20:30 Uhr

Preis: 40,- € zzgl VVK Gebühren.

Tickets zum Event unter: http://www.volksbuehne-berlin.de/praxis/fady_maalouf/?id_datum=11568



Nach seinem großartigen Erfolg im Januar in Berlin tritt Fady Maalouf am 21. April 2017 um 20.30 Uhr erneut im Roten Salon auf, um das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme zu begeistern. In vielen Genres zuhause, präsentiert der Künstler mit einer Live-Formation von Keyboard, Gitarre und Schlagzeug ein breites Repertoire an eigenen Titeln und neu arrangierten Coversongs.