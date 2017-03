Einlass: 22 Uhr

Eintritt: bis 23 Uhr frei, danach 6€

(Zutritt für Gäste ab 18 Jahren)

Da will man mal seine Hände in frisch gegossenem Beton verewigen und schon feuert man dich?

Egal: Es ist Freitag - Zeit mal wieder ordentlich auf die Kacke zu hauen.

Wir feiern die Geburtstage unserer Enkelkinder, Zerdrücken gerne die Blasen auf den tollen Blasenfolien, klauen Vaters Auto für ne Spritztour.

Du findest das bescheuert? Das ist ja auch der Plan des Freaky Friday's im Nuke Club.

Bunt, laut, abgedreht, feiern bis die Wände wackeln und der Morgen graut. Das ist unsere Devise.

Bis 23 Uhr ist der Eintritt für lau! In der ersten Stunde erwarten dich bei uns kleine Gimmiks um dich und deine Freunde auf ein knallbreites Spektrum an Musik, feierwütigen Menschen und gekühlte Drinks einzugrooven.Lass dich überraschen, was den Abend noch so alles passieren kann!1st Floor:Gothic, 80´s, Wave, New Romantic, Electro mit DJ Lord Noire 2nd Floor:80er, 90er, Pop & All Time Favourites mit DJ Sabre  & DJ Steffen 3rd Floor:Rock / Metal / Core mit DJ Eric jr.