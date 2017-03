Heimatfront - Das Desaster lässt grüßen

19. März 2017 18:00 Uhr

In HEIMATFRONT – Das Desaster lässt grüßen stellen MS Schrittmacher die Frage, wie lange wir in der Komfortzone Europa noch die ausbeuterischen und kriegerischen Folgen unseres Lebensstils ignorieren können.

Seltene Erden in Smartphones, das billige T-Shirt aus der Sweatshop-Fabrik, die Tasse Kaffee aus unfairem Handel. Unser alltäglicher Lebensstil basiert auf Ausbeutung, schafft Konflikte und Kriege. Eine Tatsache, die wir ebenso lange verdrängen, wie sie uns bewusst ist. Für unseren komfortablen Lebensstil führen wir einen Wohlstandskrieg, dessen Frontlinien über den gesamten Erdball verlaufen. Doch die von Verzweiflung getriebenen Flüchtlingsbewegungen, die brutale Eskalation vieler Konflikte weltweit und das Anwachsen des Terrors in Europa machen das Wegsehen für uns immer schwieriger. Das Desaster, das unsere Wohlstandsgesellschaften in die Welt getragen haben, kehrt heim an seinen Ursprung.

Wie verändern sich unsere Sicht und unser Handeln, wenn die Frontlinien unseres Wohlstandskrieges näher rücken und zur Heimatfront werden? Was tun angesichts der Folgen des eigenen Lebensstils, wenn die Möglichkeit zu verdrängen kaum noch gegeben ist? Drei PerformerInnen benennen die kriegerischen und menschen-verachtenden Aspekte unseres Wohlstands. Sie konfrontieren sich und das Publikum, versuchen, dem Unausweichlichen auszuweichen und werden doch gezwungen zu handeln. Musiker und Videokünstlerin schneiden den abstrusen Kampf der PerformerInnen live mit und gestalten ihn zu Sound- und Videosequenzen, die immer wieder neue Kontexte und aberwitzige Räume schaffen. Mit ihrem Blick für das Groteske im Realen legen MS Schrittmacher den Finger in die Wunde in diesem absurden Ringen um Wohlstand und Würde.

Der scheinbare Krieg der Anderen kehrt heim nach Europa und macht die Komfortzone zur Heimatfront.

PerformerInnen Jorge Morro, Antje Rose, Nicky Vanoppen Choreographie, Regie Martin Stiefermann

Dramaturgie, Text Hartmut Schrewe Ausstattung Anike Sedello Live-Musik Albrecht Ziepert Live-Video Erato Tzavara Produktionsleitung Helena Tsiflidis Kommunikation k3 berlin

