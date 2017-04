Kite & Beyond Obsession I Berlin

Einlass: 19:00 I Beginn: 20:00

KITE sind in ihrer Heimat Schweden schon so etwas wie die neuen Synthpop Helden.

Ausverkaufte Shows gab es nicht nur im „Imax Theatre Cosmonova“, und im „Swedish Museum of Natural History“, sondern beim Großteil ihrer Tour Termine.Â

In Deutschland konnten sie bereits u.a. beim NCN Festival und E-Tropolis Festival überzeugen.

BEYOND OBSESSION haben sich insbesondere als Special Guest der letzten beiden AND ONE Tourneen, sowie als Special Guest von SOLAR FAKE mittlerweile eine beachtliche Fangemeinde erspielt.Das aktuelle Album erschien im September 2016, und wurde von Olaf Wollschläger (u.a. AND ONE) produziert.