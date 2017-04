KRS ONE live at Jump Around Special

07. April 2017 20:00 Uhr

YAAM Berlin

Live & Aftershowparty :



KRS ONE (Boogie Down Productions / New York)



Djs:

ILL O. (Mc Bomber / The Smells / Berlin)

Dejoe (Goldene Neunziger / Born 2 Roll Crew / Berlin)



Der Masterblaster kehrt zurück ins Yaam. Gemeinsam folgen dieses Jahr einige Hip Hop Projekte und im Zuge dieser freundschaftlichen Zusammenarbeit präsentiert die lebende Legende KRS ONE auch gleich sein neues Album und die Live DVD, in der es auch viele Szenen aus dem Yaam zu sehen gibt.



KRS ONE muss man wohl keinem wirklich vorstellen. Angefangen mit der Boogie Down Productions, unzählige Hip Hop Klassiker in den vergangen Jahren, Chris Parker ist und bleibt einer der wichtigsten Hip Hop Pioniere dieser Rap Generation.