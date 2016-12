The Prodigy haben soeben ihr neues Album mit dem Titel "The Day Is My Enemy" vorgelegt. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Es begeistert und ist das beste Prodigy-Album seit langem. Schon mit dem 2009 erschienenem Vorgängeralbum "Invaders Must Die" kehrten The Prodigy zu ihrer atemberaubenden und extrem tanzbaren Höchstform zurück. Der ureigene Sound von The Prodigy ist immer noch grenzüberschreitend nach all den Jahren, immer noch auf dem Pfad marschierend, den sie für sich geschaffen haben, und er trifft auch heute immer noch genau den Nerv der Zeit.