Nicht nur die einschlägigen Gassenhauer in modern-internationalem Sound der Berliner Straße werden auf dem neuen Album "Fräulein könn’ Sie linksrum tanzen" von Berlinski Beat salonfähig gemacht. Auch aktuelle Themen wie Straßenmusik in der Ringbahn und Bauwagenleben werden musikalisch verarbeitet und im Stile der 20er Jahre glorifiziert. Am 26. August 2016 erscheint das neue Album von Berlinski Beat