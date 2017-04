Nuke Club - Osterspecial

16. April 2017 21:00 Uhr

Einlass: 21 Uhr

Eintritt: 3€, bis 23 Uhr ist der Eintritt frei

(Zutritt für Gäste ab 18 Jahre)

Der Volksmund sagt: "Wer an Ostern mit den Eiern spielt, hat an Weihnachten die Bescherung." Damit es erst gar nicht so weit kommen muss, bieten wir dir die Möglichkeit dir am Ostersonntag gepflegt die Lichter auszuknipsen.

Hierzu gibt es "Matschküken" Shot (Eierlikör & Erdbeerlime) für 1.00 € (2cl)

Musikalisch haben wir folgendes für euchÂ

ஐ 1st Floor ஐ

90er Trash | Pop | Eurodance | Boybands & grober Unfug mitÂ