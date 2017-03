Rainer von Vielen, Überall Chaos Tour

17. März 2017 19:00 Uhr

Trump ist Präsident, die Politik scheitert an einer Flüchtlingskrise, wir schwimmen durch Filterblasen und Aleppo gibt uns den Rest. „Lauter geht es wohl immer, doch mein Limit ist erreicht!“ Die neue Rainer von Vielen Single 'Divan' beschreibt den Wunsch nach einer Rückzugsmöglichkeit angesichts all der Probleme. „Divan lass mich sinken – tief an deine Kissen tauchen.“ Eine Einladung in die popkulturelle Fluchtburg einer aus den Fugen geratenen Welt, in der ein kurzes Innehalten zur Voraussetzung des Weitermachens wird. Conny Lee von FM4 beschreibt die Musik als „eine Mischung aus E.A.V. und Dendemann“ und trifft damit ins Schwarze. 'Divan' ist ein echtes Stück Zeitgeist, das unterhaltsam und tanzbar Grenzen überschreitet, die andere noch nicht einmal wahrgenommen haben.

