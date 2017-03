Stahlmann + Johnny Deathshadow

24. März 2017 19:00 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

VVK: 18,- € zzgl. Gebühren

AK: 23,- €

Stahlmann

Da wo sie arbeiten ist es höllisch heiß: Stahlkocher sind hartgesottene, von der unerträglichen Hitze gezeichnete Männer! An den Hochöfen der Stahlgiganten Krupp Mannesmann und all den anderen Hüttenwerken, wo das Eisen einem tonnenschwer und glühend flüssig mit zig-tausend Grad das Leben zur Hölle macht. Diesen Job können nur die ganz Harten bewältigen. Stahlmänner! Die Band STAHLMANN gießt stählernen, eingängigen, hämmernden und kommerziellen Sound in ihrem ganz persönlichen künstlerischen Hochofen zeitgemäßÂ

auf die Bühnen in ganz Europa. Neben den musikalischen Qualitäten der jungen Formation stechen Stahlmann auch durch ihre prägnante visuelle Erscheinung aus der Masse hervor. Stahlmann ist die längst überfällige Frischblut-Infusion für Deutschlands Modern Rock-Szene. Fans von Rammstein, Eisbrecher, Nine Inch Nails und Unheilig sind von STAHLMANN begeistert. Überzeugen konnten die Männer aus Stahl bereits bei Tourneen mit Mono Inc., Project Pitchfork und Eisbrecher so wie auf unzähligen Festivals wie dem Blackfield, M’era Luna, WGT, Wacken usw. Überall hinterlassen sie mit ihre abgefahren Liveshow begeisterte Fans und Veranstalter und sorgen mit ihrer einzigartigen Optik für Aufsehen! Die Zeichen stehen auf Sturm. STAHLMANN sind nicht nur aufgrund ihrer uniquen Optik längst ein Markenzeichen in der deutschen Rockszene. Sie stehen dabei für eine neue Ära der deutschsprachigen Rockmusik. Sie repräsentieren eine junge Generation harter, deutschsprachiger Musik und entwickeln jene martialisch-kraftvolle Spielart weiter, die Mitte der 90er als sogenannte „Neue Deutsche Härte“ mit Vorreitern wie DIE KRUPPS oder OOMPH! begann und etliche Jahre später von RAMMSTEIN perfektioniert wurde. Und so sorgen sie auf dem aktuellen Album »Co2« , welches erneut von Jose Alvarez Brill, der bereits „Quecksilber“ produziert hat und für seine Produktionen mit WOLFSHEIM oder BLUTENGEL bekannt ist, für helles Aufsehen. Dabei sind Mart und seine Mannen nicht grundlegend vom bisherigen Erfolgsrezept abgewichen; trotzdem zeigt »CO2« die Band gereifter und wartet mit einer Hitdichte auf, die Klassikeralben auszeichnet. Neben der typischen, martialisch-kraftvollen Spielart, plakativen Texten und Marts tiefer, markanter Stimme, finden sich auf einigen Songs auch Elektro- und Dubstep- Elemente, die das Szene-Publikum in den Clubs und auf den Konzerten zum Kochen bringt. Aus Tänzern werden Stahlkocher, garantiert!