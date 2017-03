Stilbruch

17. März 2017 20:00 Uhr

Klassik trifft Deutschrock. Das ist wohl die passendste Beschreibung für den Sound von Stilbruch. Die drei Musiker aus Leipzig, Dresden und Berlin zelebrieren ihre eigene Interpretation von handgemachtem, authentischem und eingängigem Rock, der weder Singer/Songwriter-, noch Folk-, Pop- oder Blueselemente ausspart und mit klugen, deutschsprachigen Texten gepaart ist. Dies erreichen sie mit einer für dieses Genre bis dato einmaligen Instrumentierung: Cello, Geige, Drums und Gesang.



Mit Nimm Mich mit veröffentlicht die Band ihr drittes Studioalbum, welches eine Vielfalt an fantastischen Songs und Themen beinhaltet. Es sind einerseits Songs über die Liebe und das Leben, aber auch über die Rückbesinnung an vergangene Zeiten die die eigene Identität prägten, sowie die Auseinandersetzung mit tagesaktuellen Themen die Nimm Mich mit zu einem Gesamtwerk voll von emotionaler Tiefe abrunden. Im Rahmen der Tour zum neuen Album wird die Band am 17.03.2017 im Privatclub Berlin spielen.