VooV Experience 2017 – Berlin Teaserparty

21. April 2017 23:00 Uhr

YAAM Berlin

VooV Experience goes Berlin!



Live:

Blastoyz (Nutek / IL)

Sun Project (HOMmega / DE)

Electric Univers (DE)

Dj:

Bim (YSE / DE)

Shamane (Headroom / DE)

Tscherboo (Ajourney / DE)



Damit uns die Zeit bis zum Sommer nicht zu lang wird, gibt es im April schon mal einen Vorgeschmack erster Sahne im freigeistigen Yaam direkt am Spree-Ufer.

Lasst euer Auge verzaubern von unserer filigranen & farbenfrohen Deko und einem hypnotisierenden Lichtspektakel, dazu verwöhnen euch die VooV DJs mit feinstem Psychedelic & Progressive Trance!



Besonders freuen wir uns, euch Blastoyz aus Israel präsentieren zu dürfen: Mit seinem groovig-progressiven Sound ist Blastoyz sicher ein Garant, den Dancefloor zum Beben und euch zum Strahlen zu bringen!

Sun Project gehören ebenso zur VooV wie die legendäre Lasershow. Wie die VooV haben auch sie dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern und we rden euch ihr neues Album zu ihrem 20-jährigen Bestehen präsentieren!

Zwei weitere alte Hasen der Szene sind Bim und Shamane. Zusammen mit dem Psy Tribe-Resident Tscherboo werden sie euch auf eine abgefahrene Reise schicken!