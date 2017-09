Ein Unbekannter hat gestern Abend einen Juwelier in Prenzlauer Berg überfallen. Kurz vor 19 Uhr betrat der Mann bisherigen Ermittlungen zufolge das Geschäft in der Schönhauser Allee und ließ sich zunächst beraten. Während des Gesprächs habe der vermeintliche Kunde dann plötzlich ein Messer hervorgezogen, damit eine 33 Jahre alte Angestellte bedroht und Geld sowie Schmuck gefordert. Anschließend ergriff der Räuber mit Beute die Flucht in Richtung S-Bahnhof Schönhauser Allee. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.