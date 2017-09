Drei maskierte Räuber haben gestern Nachmittag eine Tankstelle in Britz überfallen und sind mit der Beute geflüchtet. Aussagen zufolge betrat gegen 17.30 Uhr das Trio den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Grüner Weg und habe den 31-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer sowie einem Reizgasspray bedroht. Der Angestellte brachte sich in einem Büro in Sicherheit. Die Unbekannten raubten das Geld aus der Kasse und flüchteten.