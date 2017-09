Nach Schüssen vor einer Diskothek in Neu-Hohenschönhausen in der vergangenen Nacht ist ein Mann verstorben. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es gegen 2.15 Uhr zunächst einen Streit vor der Disko in der Ribnitzer Straße gegeben haben. Plötzlich soll ein Mann mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben haben. Vier Männer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, von denen einer seinen schweren Verletzungen erlag. Unter den anderen drei Männern, die stationär behandelt werden müssen, befand sich offenbar der mutmaßliche Schütze. Er wurde vorläufig festgenommen.