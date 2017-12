Mitarbeiter der BVG riefen in der vergangenen Nacht die Polizei zu einem Bahnsteig des U-Bahnhofes Alexanderplatz. Gegen 2.40 Uhr sollen junge Männer aus einer 10- bis 15-köpfigen Personengruppe auf einen 28-Jährigen, der auf einer Bank auf dem Bahnsteig der Linie U8 schlief, eingetreten und eingeschlagen haben. Dabei soll zum Schlagen auch ein Gürtel benutzt worden sein. Als die drei Männer des Ordnungsdienstes dem Angegriffenen zur Hilfe eilten, flüchtete die Gruppe und es gelang den BVG-Mitarbeitern, einen Jugendlichen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festzuhalten. Bei dem 17-Jährigen, der alkoholisiert wirkte, wurde in einer Gefangenensammelstelle eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend übergaben die Beamten ihn seinem Betreuer in einer Wohneinrichtung. Die Kopfverletzungen des 28-Jährigen wurden am Ort durch Sanitäter der Berliner Feuerwehr versorgt.