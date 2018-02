Acht Verletzte sind die Bilanz einer Schlägerei, die in der vergangenen Nacht in Charlottenburg stattfand. Zeugen berichteten den alarmierten Polizisten, dass zwei Personengruppen gegen 1.35 Uhr auf dem Hardenbergplatz in Streit geraten seien. Kurz darauf schlugen die Beteiligten sich, setzten hierbei Reizgas ein und fügten sich Schnittverletzungen zu. Mehrere Rettungswagen mussten die Verletzten vor Ort behandeln, von denen sechs Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren in Krankenhäuser zu weiteren Behandlungen gebracht wurden. Zwei der Verletzten im Alter von 28 und 38 Jahren mussten operiert werden. Die Polizisten nahmen drei Beteiligte im Alter von 17, 19 und 30 Jahren fest. Während der 17-Jährige kurz darauf wieder nach Hause gehen durfte, wurden seine beiden Begleiter einem Fachkommissariat der Polizei überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und die Prüfung, ob möglicherweise eine Raubtat den Auseinandersetzungen vorausgegangen ist, dauern an.