Gestern Abend gegen 21.30 Uhr ist eine junge Frau bei einer Flucht in Charlottenburg getötet worden. Nach bisherigen Ermittlungen beobachteten Zivilfahnder in der Westfälischen Straße in Wilmersdorf kurz vor der Brandenburgischen Straße drei Personen, die aus einem geparkten, aufgebrochenen Ford Transit Werkzeuge in ihren Wagen luden und anschließend weg fuhren. Die Polizisten folgten dem Audi, stoppten ihn mit Unterstützungskräften zunächst in der Lewishamstraße kurz vor dem Stuttgarter Platz und keilten den Wagen mit ihren zivilen Dienstfahrzeugen ein. Polizisten traten dann an den Audi heran. Zeitgleich rammte der Fahrer mit dem Audi die Polizeifahrzeuge, klemmte dabei einen Zivilfahnder ein, fuhr über den Mittelstreifen und entfernte sich über die Gegenfahrbahn. Der Fahrer bog links in den Stuttgarter Platz ab und dann rechts in die Windscheidstraße. Er setzte seine Fahrt fort und fuhr bei Rot an der Kantstraße in die Kreuzung ein. Dabei stieß er erst mit einem Skoda zusammen, mit dem eine 55-Jährige in der Kantstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße unterwegs war, und dann mit einem VW Passat. Mit diesem befuhr eine 62-Jährige die Kantstraße in Richtung Suarezstraße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen geparkten Opel Astra geschleudert, der kurz hinter der Ampel in der Windscheidstraße am rechten Fahrbahnrand parkte. In diesem Zusammenhang wurde eine 22 Jahre alte Fußgängerin erfasst, die auf dem Gehweg ihr Fahrrad schob, und tödlich verletzt. Darüber hinaus wurden ein Sicherungskasten, zwei Poller, ein abgestelltes Fahrrad und drei geparkte Autos, ein Opel Corsa, ein VW Passat und ein Audi beschädigt. Der flüchtige Audi schleuderte weiter über die Windscheidstraße, stieß kurz vor der Pestalozzistraße gegen einen geparkten VW Passat und kam dann auf der linken Straßenseite zum Stehen. Der offenbar alkoholisierte 27-jährige Fahrer flüchtete zu Fuß in die Pestalozzistraße in Richtung Suarezstraße und wurde nach einigen Metern von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Seine beiden Komplizen, 14 und 18 Jahre alt, waren schwer verletzt im Audi zurückgeblieben. Das Trio kam zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser und wird dort derzeit bewacht. Auch die beiden Autofahrerinnen mussten stationär in Kliniken aufgenommen werden. Der Polizist erlitt Beinverletzungen und konnte das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen. Das Tatfahrzeug sowie der Führerschein des 27-Jährigen wurden beschlagnahmt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Kantstraße zwischen Suarez- und Kaiser-Friedrich-Straße und die Windscheidstraße zwischen Stuttgarter Platz und Pestalozzistraße gesperrt. Die letzten Sperrungen wurden gegen 3 Uhr aufgehoben.