Bei einer Auseinandersetzung gestern Abend in Neukölln wurde ein 23-Jähriger schwer verletzt. Gegen 18.50 Uhr geriet aus noch unbgeklärter Ursache der junge Mann vor einem Spätkauf in der Karl-Marx-Straße mit einem 15-Jährigen in Streit. Zeugenaussagen zufolge soll hier der 20-jährige Bruder hinzugekommen sein. Dieser schlug den 23-Jährigen erst mit der Faust und stach ihm anschließend mit einem Messer in den Rücken. Polizisten nahmen den älteren Bruder fest. Dieser wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen.