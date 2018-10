Bei einer Auseinandersetzung wurde in der vergangenen Nacht in Friedrichshain ein Mann mit einer Flasche schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Gruppen gegen 1 Uhr in einer U-Bahn der Linie U 1 zunächst verbal aneinander. Anschließend entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Folge ein 20-Jähriger dann einem 21-Jährigen am U-Bahnhof Warschauer Straße eine Glasflasche in das Gesicht geschlagen haben soll. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend über die Warschauer Straße in Richtung Stralauer Allee, verfolgt von dem Verletzten. An der dortigen Kreuzung gelang es diesem den Schläger festzuhalten und es entwickelte sich ein weiteres Handgemenge. Passanten gingen dazwischen, beide brachen zusammen und mussten durch alarmierte Rettungskräfte behandelt werden. Während der mit der Flasche schwer am Kopf verletzte junge Mann zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde der 20-Jährige nach einer ärztlichen Versorgung am Ort festgenommen. Zudem machten die Beamten drei weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren aus. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder auf freien Fuß gesetzt.