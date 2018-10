In der vergangenen Nacht kam es in Gesundbrunnen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Lokal. Zeugen beobachteten gegen drei Uhr in und vor dem Café in der Prinzenstraße eine Vielzahl von Personen, die in einen Streit verwickelt waren und auch mit Gegenständen wie Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander losgingen. Auch Schüsse sollen von den Zeugen gehört worden sein. Alarmierte Einsatzkräfte fanden im Lokal einen schwer verletzten 39-jährigen Mann und vor dem Lokal eine 23 Jahre alte schwer verletzte Frau, die wenig später in einem Krankenhaus ihren erheblichen Verletzungen erlag.