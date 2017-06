Noch bis zum 15. Oktober 2017 lädt die IGA Berlin 2017 zu "Ein MEHR aus Farben" ein. Dazu gehören die schon im Jahr 2000 eröffneten Gärten der Welt, das Wuhletal und der Kienbergpark.

Wer die IGA besuchen will, sollte Essen und Getränke mitnehmen, denn eine Freude ist es nicht, in der Essenshalle neben dem Besucherzentrum kalte Pommes nach langer Wartezeit teuer und lustlos serviert zu bekommen. Wer sich an Pflanzen in all ihrer Pracht und Schönheit erfreuen möchte, ist mit einem Besuch im Botanischen Garten ebenfalls besser bedient.