Ab sofort kommen Genießer wieder auf ihre Kosten. Die neue Auflage der "Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Berlin & Umgebung" ist erschienen. Die Macher des blauen Originals waren in der Stadt unterwegs und konnten beliebte Gastro- und Freizeitanbieter für die Auflage 2017/18 gewinnen, aber auch neue Geheimtipps. Das blaue Gutscheinbuch lädt mit 348 hochwertigen 2für1- und Wert-Gutscheinen ausgesuchter Teilnehmer aus Gastronomie, Freizeit, Wellness, Kultur und Shopping zu genussreichen Entdeckungsreisen ein. Das breite Gutschein-Angebot ist übersichtlich nach Kategorien sortiert. So kann jeder schnell auf einen Blick aus dem abwechslungsreichen Portfolio das für ihn Passende wählen. Die 170 Gastronomie- und 178 Freizeitgutscheine bescheren nicht nur schöne Erlebnisse, sondern schonen auch das Portemonnaie, denn der Wert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Buch. Das Gutscheinbuch ist ab sofort für 17,95 Euro erhältlich. CHEXX verlost einige Exemplare. Ein E-Mail anmit dem Stichwort "Gutscheinbuch" nimmt an der Verlosung teil.