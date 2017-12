Oper mit Spaßfaktor in der Bar jeder Vernunft

"The Cast" ist eine Opernband in einer bunten Mischung von Künstlern aus den USA, Kanada, Chile und Deutschland. Ihre hochkarätigen Stimmen sorgen für einen glanzvollen Opernabend ohne jegliche steife Etikette. Die sechsköpfige Band hat ein winterliches Programm zusammengestellt mit klassischen Weihnachtsliedern und winterlichen Klassikern. Zwischen ihren Songs und Arien schildern sie ihre Bühnenpannen in einer sehr sympathischen, witzigen Art und Weise. Das Publikum lässt sich mitreißen und wird zum Lachen gebracht. Ein netter und gelungener Abend ohne "normale" Opern-Atmosphäre. Wer klassische Oper in seiner oft steifen Art erwartet, ist bei "The Cast" nicht gut aufgehoben. Wer mit diesen sechs hervorragenden Künstlern jedoch Spaß haben möchte, sollte sich bis zum 7. Januar 2018 dieses Vergnügen in der Bar jeder Vernunft gönnen. Die angebotenen Speisen und Getränke werden in guter Qualität serviert und runden den vergnüglichen Opernabend ab.