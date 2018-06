Wie verläuft ein normaler Arbeitstag einer 34 Jahre jungen, in beachtlichen Höhen angekommenen Abgeordneten, deren Name man sich sicherlich wird merken müssen? Marc Vorwerk, der auch schon Persönlichkeiten wie Barack Obama, Paul McCartney oder die Queen ablichtete und Bernd Elmenthaler, Herausgeber des Magazins CHEXX, wollten es wissen. Sie begleiteten Silke Gebel , eine der zwei Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Abgeordnetenhaus und bald dreifache Mutter, einen Tag lang mit ihren Kameras. Herausgekommen ist die Nachzeichnung eines Arbeitstages der im besten Sinne stets unprätentiös auftretenden, sympathischen Wahlberlinerin. Eingefangen in vielen Bildern. Als Fotoreportage mit wenigen Worten.