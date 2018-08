In dem ehemaligen Münzprägewerk Alte Münze am Ufer der Spree ist vom 4. August 2018 bis 28. Februar 2019 die privat finanzierte Ausstellung " nineties berlin " zu sehen, die das Berlin der 90er-Jahre auferstehen lässt. In sechs Räumen auf 1500 m² gibt "nineties berlin" Einblicke in das Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer, in dem Berliner/-innen und Menschen aus der ganzen Welt neue Freiräume nutzten, sich eine einzigartige Clubkultur entwickelte und das Leben in der einst geteilten Stadt rasant veränderte. Besucher/-innen tauchen in das turbulente Stadtleben ein und erfahren, wie sich Berlin zu dem entwickelte, was es heute ist: eine pulsierende Partystadt, das Zentrum der deutschen Politik, eine Metropole der Kreativität. "nineties berlin" ist eine beeindruckende Ausstellung mit moderaten Eintrittspreisen, die zu empfehlen ist.