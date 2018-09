Bundespräsident Steinmeier lädt am 7. September zum Bürgerfest in das Schloss Bellevue und den Schlosspark. Mit dem Bürgerfest will der Bundespräsident bürgerschaftliches Engagement in den Fokus rücken und rund 4.000 Menschen würdigen, die sich mit Mut und Entschlossenheit für andere Menschen eingesetzt haben.

Am 8. September steht das Bürgerfest dann unter dem Motto "Tag des offenen Schlosses", zu dem alle Bürgerinnen und Bürger bei freiem Eintritt eingeladen sind. Zahlreiche Initiativen, Organisationen und Unternehmen werden Einblicke in ihre ehrenamtliche und gemeinwohlorientierte Arbeit geben. Zur Begegnung laden auch Italien und Sachsen ein, die sich in diesem Jahr als besondere Gäste auf dem Bürgerfest präsentieren. Ein Höhepunkt des Tages ist eine Live-Schalte zur Internationalen Raumstation ISS, bei der der Bundespräsident per Videotelefonat live mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst über seine Arbeit im All sprechen wird. Darüber hinaus wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit musikalischem Highlight : "Die Prinzen" werden live auftreten.