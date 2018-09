28 Jahre lang teilte die Mauer Berlin und seit 28 Jahren sind Berlin und Deutschland wieder vereint. Ein guter Grund für eine große Feier, bei der nicht gekleckert wird. Vom 1. bis 3. Oktober wird der Tag der Deutschen Einheit an den Schauplätzen der deutsch-deutschen Geschichte rund um Reichstag, Brandenburger Tor und Straße des 17. Juni unter dem Motto " Nur mit Euch " gefeiert. Dazu gibt es ein Programm mit zahlreichen Höhepunkten. Von der Inszenierung des Brandenburger Tors durch den Street Art-Künstler JR, einer 2,5 Kilometer langen Installation aller 11.040 Gemeindenamen Deutschlands, der Uraufführung von "Grundgesetz" des Maxim-Gorki-Theaters, über die Open-Air-Ausstellung zur deutsch-deutschen Geschichte. Den krönenden Abschluss des dreitägigen Festes bildet am Abend des 3. Oktobers vor dem Brandenburger Tor ein Konzert mit Künstlerinnen und Künstlern verschiedenster Stilrichtungen. Darunter Nena, Samy Deluxe und Namika, begleitet von den Beyond Borders Allstars und dem Moka Efti Orchestra aus der Serie Babylon Berlin.