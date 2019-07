Neuer Bürocampus

Das Airport Center Schönefeld wird zum BB Business Hub und geht im Herbst 2021 mit einer fast verdoppelten Mietfläche ans Netz. Ursache dieses Wachstums ist der Bau des 17.000 qm großen Landmark-Gebäudes Hub 3, das neben den beiden Bestandsgebäuden und in fußläufiger Entfernung zum Airport Schönefeld neu entsteht. Der Spatenstich ist zu Beginn des vierten Quartals 2019 geplant. Die Vermietung für die ab 300 qm teilbaren Büroeinheiten hat Colliers International Berlin GmbH übernommen.

Aufgeteilt ist das BB Business Hub in drei Gebäude, die ihren Mietern eine maßgeschneiderte User Experience ermöglichen. So steht das Hub 7 als Economy Address für perfekte Arbeitsbedingungen zu günstigen Mieten, während das teilklimatisierte Hub 5 als Premium Address gehobenen Arbeitskomfort verspricht. Auf keine Annehmlichkeit verzichten die Nutzer des künftigen Hub 3, das in der Mittelstraße 3 neu entsteht und den Business-Campus komplettiert.

Neben der Architektur aus der Feder des Architekturbüros HPP bietet das Hub 3 eine gehobene Gebäudequalität, zahlreiche Inhouse-Services von der Gastro-Area über Meetingräume bis hin zu Fahrrad- und Pkw-Stellplätzen mit Elektrotanksäule sowie dank der Lage eine optimale Sichtbarkeit in unmittelbarer Flughafennähe. Ein besonderer Clou ist die Mieter-App, die eine Vernetzung der Mieter mit Service-Dienstleistern vom Carsharing über die In-house-Gastronomie bis hin zur Flugbuchung ermöglichen soll. Neben den Services besticht das Gebäude auch in baulicher Hinsicht: Gleich drei großzügige Lobbys sorgen für das passende Entrée, während repräsentative Flächen und das aufwendig gestaltete Außenareal die richtigen Bedingungen für offizielle Termine und kreative Pausen bieten. Auf dem modernsten Bürostandard sind auch die individuell anpassbaren Mietflächen, die durch ihr hochflexibles Flächenkonzept entspanntes, modernes und vor allem zukunftssicheres Arbeiten ermöglichen. Für gute Nachbarschaft sorgen die zahlreichen mittelständischen Firmen im BB Business Hub, unter ihnen der Eigentümer Alpine Finanz Bau, der stets ein offenes Ohr für seine Mieter hat und als einer der wichtigsten Akteure seit 1990 in der Airport Region Berlin Brandenburg aktiv ist.

Unschlagbar ist auch die Anbindung des BB Business Hub an Berlin, Leipzig, Dresden und den Rest der Welt. Schließlich liegt das Flughafengate in unmittelbarer Nähe, entsprechend ist das nächste Business-Meeting in Frankfurt oder London nur einen Katzensprung entfernt. Wichtige Hotspots wie Adlershof und Kurfürstendamm sind bequem erreichbar und auch die Boomstädte Dresden und Leipzig liegen quasi vor der Haustür.