Die staatlich anerkannte EBC Hochschule Berlin bietet kompakte und praxisorientierte Bachelor-Studiengänge in zwei Fachbereichen an. Der Fachbereich I steht für den Bereichen International Business Management, Tourismus- und Eventmanagement, Wirtschaftspsychologie, Business- und Mode-Management sowie Sportmanagement. Im Fachbereich II werden Kindheitspädagogik & Management sowie Pflegemanagement angeboten. Ein BWL Studium mit Branchenvertiefung, kleine Studiengruppen und eine intensive Studienbetreuung durch die Professoren zeichnet die EBC Hochschule aus. Die Hochschule ist an den Standorten Berlin, Hamburg, und Düsseldorf aktiv. Das Studium an der EBC Hochschule beinhaltet insbesondere eine hohe Praxis-Orientierung über Praktika und Praxisprojekte, Internationalität über Sprachen-Orientierung mit der Vermittlung interkultureller Kompetenz - auch im Ausland. Hierin wird das erworbene Wissen in die Praxis umgesetzt und es beginnt eine erste Orientierung für die Festlegung der späteren Studienschwerpunkte. Die Praxisorientierung im EBC Studium, auch auf internationaler Ebene, erleichtert es den Studenten, sich später für ein bestimmtes Betätigungsfeld zu entscheiden. Soft Skills wie interkulturelle Kompetenzen und Präsentationstechniken haben an der EBC Hochschule ebenso ihren festen Platz. Die Studierenden werden zusätzlich darin gefördert, Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik zu entwickeln. Einer der wichtigsten Studiengänge an der EBC Hochschule stellt der Studiengang "Tourismus- und Eventmanagement" dar. Der Standort der Hochschule befindet sich in Schöneberg in der Hauptstraße 27 in 10827 Berlin.