Im Dezember letzten Jahres berichtete CHEXX über die skandalösen Vorgänge rund um den Glockenturm Carillon in Berlin Tiergarten. Dieser wird von den Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) betrieben und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, mit jährlich 25.000,00 Euro, in 2017 sogar mit 76.000,00 Euro an Steuergeldern "gefördert" - obwohl ein öffentliches Interesse am Turm so gut wie nicht vorhanden ist. Auch bei Anwohnern fehlt dieses völlig, denn die irrsinnige Anzahl an "Konzerten" samt weiterer täglicher Beschallungen hat zu Recht viel Ärger hervorgerufen.

2012 gab es an mindestens 88 Tagen, in den Jahren 2013 und 2014 jeweils an 70 Tagen und 2017 an 76 Tagen stundenlange "Konzerte" samt "Proben" vom lärmenden Turm. Für 2018 sind schon jetzt mindestens 50 ebensolcher Tage vorhersehbar. Obwohl es eindeutige dem entgegenstehende behördliche Nutzungsvorgaben gibt.

CHEXX dokumentiert die Presseanfragen samt Antworten der KBB dazu in wortwörtlicher, thematischer Wiedergabe.

Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters handelt es sich hierbei lediglich nur um "" Nur ist die Politikerin auch Vorsitzende im Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin, der damit auch auch die Überwachung der Geschäftsführung der KBB obliegt.