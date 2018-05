Obwohl ein öffentliches Interesse am dauerlärmenden Glockenturm Carillon in Berlin Tiergarten so gut wie nicht vorhanden ist, fördert die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, diesen seit Jahren mit jährlich 25.000,00 Euro . In 2017 gab die Kulturstaatsministerin sogar 76.000,00 Euro an Steuergeldern für den Turm aus. 51.000,00 Euro davon für ein sogenanntes "Carillon Festival 2017". CHEXX liegt der Ausgabenplan für das "Festival" samt Bescheid vom 23.3.2017 vor. Zuwendungsempfänger der 51.000,00 Euro ist der seit 1987 im Turm tätige "Carilloneur". Im Ausgabenplan findet sich unter "Sonstige Kosten" auch die Position "Live Streaming der Carillonkonzerte per YouTube im Internet 3.000,00 Euro". Eine Summe, die von Kulturstaatsministerin Grütters als "" erachtet wurde.

Der Youtube-Kanal hatte am 12. Januar 2018, also deutlich nach Ablauf des "Carillon Festival 2017", 36 Abonnenten und bei drei Videos gerade mal 44, 43 und 46 Abrufe. Weitere Videos hatten deutlich weniger Abrufe. CHEXX fragte bei der Ministerin nach, ob sie aufschlüsseln könne, wie 3.000,00 Euro Kosten zustande kommen können für ein "Live Streaming" zu einem Kanal bei Youtube.

Die Fragen zum "Carillon Festival" beantwortete die Kulturstaatsministerin wie folgt: "