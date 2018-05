Über die skandalösen Vorgänge rund um den Glockenturm Carillon , der von den Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) unter Nichteinhaltung der Nutzungsvorgaben betrieben und von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit jährlich 25.000,00 Euro an Steuergeldern "gefördert" wird, berichtete CHEXX mehrfach. CHEXX liegt inzwischen der rückdatierte Honorarvertrag zwischen Betreiber KBB, vertreten durch die Kaufmännische Geschäftsführerin, und "Carilloneur" vom 9.3.2017 für den Zeitraum vom 1.1.2017 - 31.12.2019 vor. Darin steht unter §1 (2) sowie §2 (3), dass es eine "" bei der "" geben muss. Mit der Bitte um Einsicht in diese Listen fragte CHEXX bei der KBB nach. Und auch danach, wieviel Euro in 2018 für den Betrieb des Carillon bereitgestellt werden.

Am 22.1.2018 schreibt die KBB: "" Und weiter: "

Auf nochmalige Nachfrage, dass der KBB eine "" laut Honorarvertrag vorliegen müsse, antwortet die KBB am 26.1.2018: "

Antworten, die noch mehr Fragen nach sich ziehen. Für die Kulturstaatsministerin sind dies jedoch nur Fragen "" Monika Grütters, die neben ihren zig Mitgliedschaften in Kuratorien, Stiftungs- und Verwaltungsräten außerdem Vorsitzende im Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin ist, obliegt damit auch die Überwachung der Geschäftsführung der KBB. Eine Aufgabe, die die Politikerin offenbar nicht sonderlich ernst nimmt.