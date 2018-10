Politikerinnen und Politiker, die folgendes zum Besten geben, aber Fragen nicht beantworten, haben kein Glaubwürdigkeitsproblem - sie sind unglaubwürdig:

Entlarvend ist dieses von Kulturstaatsministerin Monika Grütters stammende Zitat aus dem Mai diesen Jahres. Denn die Kulturstaatsministerin (BKM) will seit Monaten und Wochen im Raum stehende Anfragen des Magazins CHEXX zu den skandalösen Vorgängen rund um den von ihr "geförderten" Glockenturm Carillon und die Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB), deren Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptfinanzier sie ist, offensichtlich nicht beantworten oder erklären.

So folgende Frage zur Einsicht in die Abrechnung des "Carillon-Festival" 2017:

Ebenfalls die Frage zur 40 % Gehaltssteigerung der Kaufmännischen Geschäftsführerin der bundeseigenen KBB GmbH, die mit Steuergeldern von der Kulturstaatsministerin finanziert wird:

Auch die vergleichsweise einfachen Fragen, die zu beantworten die Kaufmännische Geschäftsführerin der KBB nicht in der Lage war und diese an die Aufsichtsratsvorsitzende der KBB, an Monika Grütters, "weitergegeben" hat:

Unbeantwortet auch folgende Frage zum Honorarvertrag zwischen KBB und "Carilloneur":

Es wird Zeit für die Kulturstaatsministerin und Aufsichtsratsvorsitzende der KBB, offene Fragen erklärend zu beantworten, für Transparenz zu sorgen und die "Förderung" für den unnützen, nicht rechtskonform betriebenen Turm zu beenden, ehe aus dem Carillon-Skandal, der im Grunde ein KBB-Skandal ist, eine Grütters-Affäre wird.