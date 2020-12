Mehr als beschämend

In Deutschland beschäftigt die Kultur- und Kreativwirtschaft rund 1,8 Millionen Erwerbstätige. Die besonders unter den Lockdowns leidenden Teilbranchen Kunst, Film und Musik haben allein 380.000 direkt Betroffene. An ihnen gingen Hilfsmaßnahmen bisher vorbei. Auch das kürzlich beschlossene Hilfspaket für Solo-Selbständige berücksichtigt nicht deren Lebensrealität. Denn es verteilt nur maximal 5.000 Euro. Und auch das nur unter Auflagen, bestenfalls ist es eine Sterbehilfe für die Kunst- und Kultur-Bra(n)che. Insgesamt erwarten derzeit Kunst, Film und Musik noch für das Jahr 2020 zwischen 60 und 80 Prozent Verluste.

Und womit befasst sich die Corona bedingt das Totenglöckchen für Kunst und Kultur klingelnde Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) als Behörde und Monika Grütters als Kulturstaatsministerin in Person?

Nicht frei von Ironie lässt sie im Tiergarten nach wie vor im nicht rechtskonform betriebenen "Carillon" über die Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) laut die Glocken schlagen: Über Stunden gehende Krach-Spektakel an unzähligen Glockenlärmtagen im Jahr mit zusätzlichen stündlichen automatischem Glockengeschepper von früh bis spät. Selbst um 0 Uhr schallte täglich "Muss i denn zum Städtele hinaus" in die Umgebung. Dieser Irrsinn geschieht seit Jahren zum Ärger und gegen die Proteste von Anwohnern. Dazu und zu verschiedenen fragwürdigen Vorgängen bei der "Förderung" des "Carillon" über die bundeseigene KBB , deren Aufsichtsratsvorsitzende Monika Grütters ist, gab es unbequeme, dringend nötige Pressefragen. Diese Anfragen, wie auch, dass sich mal jemand die Dinge sehr genau ansieht samt ungewohnter Hartnäckigkeit, Antworten zu erhalten, haben der BKM und Monika Grütters nicht gefallen.

Für die unbequemen, eindeutig deklarierten Pressefragen zum "Carillon" und einem sogenannten "Carillon-Festival 2017", welches den Steuerzahler mehrere zehntausend Euro kostete, erließ die genervte Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien trotz Abraten (!) ihres angestellten Staatsanwalts einen willkürlichen Kostenbescheid über erst 200,00 Euro und für die Zurückweisung einen zweiten über schließlich 400,00 Euro - einhergehend mit dem Hinweis, dass gegen den Bescheid für den angeblichen erweiterten IFG-Antrag Klage beim Verwaltungsgericht Köln erhoben werden könne. Nur gab es nie einen erweiterten IFG Antrag , worauf mehrfach hingewiesen wurde.

Gegen den Bescheid der BKM wurde am 4. Oktober 2019 eine 12seitige Klage samt 34 Anlagen beim Verwaltungsgericht (VG) Köln eingereicht. Das Kölner Verwaltungsgericht ist jedoch zurecht der Ansicht, dass die Klage beim Verwaltungsgericht Berlin verhandelt werden müsse, denn Sitz der Kulturstaatsministerin ist in Berlin. Im Bundeskanzleramt. Dagegen nun wehrte sich die BKM mit einer achtseitigen Begründung samt 80 (!) Seiten Anhang und dem Hinweis, man werde vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster ziehen, um die Frage der örtlichen Zuständigkeit klären zu lassen, sollte das VG Köln nicht dem Ansinnen der BKM folgen. Davon ließ sich das VG Köln aber nicht beeindrucken und will nun an das VG Berlin verweisen.

Während Kunst und Kultur am Boden liegend um ihre Existenz bangen und mit Veranstaltungsverboten umgehen müssen, hat die BKM nicht besseres zu tun, als die Frage der örtlichen Zuständigkeit vor dem OVG Münster mit dem Einsatz von Personal, Zeit und letztendlich viel Geld des Steuerzahlers klären zu lassen?!

In einer solch dramatischen Situation für viele im Land verschleudern offensichtlich überversorgte, ignorante Beamte und bürgerfeindliche Politikerinnen weiterhin Steuergelder und beschäftigen sich völlig lebensfremd mit sich selbst. Es ist mehr als beschämend. Fortsetzung folgt.