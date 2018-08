August Rackow gilt als Erfinder der Erwachsenenbildung: 1867 gründete er in Berlin die erste Schule. Es folgten Einrichtungen in Dresden, Köln und in Frankfurt am Main. Heute lenken Tim Balzer und Dennis Rabensdorf die Geschicke der privaten Bildungseinrichtung. Unter ihrer Leitung wurden an den Standorten Berlin und Frankfurt verschiedene neue Schulformen eingeführt. In Berlin und Frankfurt werden im kommenden Schuljahr ca. 800 Schülerinnen und Schüler die Rackow-Schule besuchen. Die Bildungseinrichtung bietet in Berlin z. B. verschiedene Formen des zweiten Bildungsweges, wie den mittleren Schulabschluss, Fach- und Vollabitur sowie Ausbildungen zu Kaufleuten für Büromanagement IHK mit Fachabitur, zu staatlich geprüften Sozialassistenten, Erzieher/in und die Umschulung zu Steuerfachangestellten. Ein Gespräch mit Tim Balzer und Dennis Rabensdorf über Lernen, Bildungschancen, Marktchancen und eine ungeplante Begegnung.

Sie sind eine Privatschule. Was verbirgt sich hinter der Formulierung "staatlich anerkannte Ersatzschule"?

Die Bildungslandschaft hierzulande ist vielfältig. Neben den Schulen in öffentlicher Trägerschaft gibt es private Bildungsstätten, die Organisationen, Sozialwerke, Vereine oder Privatpersonen betreiben. "Ersatz" ist keine Wertung, sondern steht dafür, dass die jeweilige Bildungseinrichtung der staatlichen gleichgestellt ist. Wer als Schule neu beginnt und ein entsprechendes gesetzlich vorgeschriebenes Prozedere durchlaufen hat, trägt den Status "staatlich genehmigt". Erst nach Jahren und entsprechenden qualitativen Leistungen kann dann die staatliche Anerkennung erfolgen. Ich persönlich finde die Formulierung "Ersatzschule" nicht sonderlich treffend. Zudem sehen wir uns nicht als Konkurrenz zur staatlichen Schule, sondern als eigenes, individuelles Angebot welches die Bildungsvielfalt erweitert.

Wie genau finanzieren Sie sich?

Das Grundgesetz garantiert die freie Schulwahl. Das hat zur Folge, dass Privatschulen rechtlich geregelten Anspruch auf Finanzierung vom Staat haben. In Berlin erhalten wir 93% der Personalkosten im Vergleich zu den öffentlichen Schulen. Alle anderen Kosten müssen wir selbst tragen. Dafür brauchen wir das Schulgeld.

Verstehen Sie sich auf Grund der privaten Finanzierung als elitäre Bildungseinrichtung?

Ganz und gar nicht. Wir haben eine sehr bunte Schülerschaft. Darunter sind auch Schülerinnen und Schüler, die in öffentlichen Schulen unter die Räder kamen und hier bei uns durch individuelle Begleitung eine neue Chance für ihre Zukunft bekommen. Daran arbeiten wir täglich. Es gibt natürlich immer Wege, soziale Härtefälle abzufedern, oder für Schülerinnen und Schüler auf dem zweiten Bildungsweg, die oftmals schon einen Beruf gelernt haben, sozial verträgliche Lösungen zu finden.

Neue Chance für die Zukunft - wie sieht das konkret aus? Für welche ethischen Grundsätze steht die Rackow-Schule?

Das ist ein ganzes Bündel, das dem Grundsatz folgt, jeder Schülerin, jedem Schüler eine individuelle Betreuung zu gewähren. Das umfasst sowohl schwächere Leistungen als auch die Förderung von Begabungen. Zu diesen individuellen Angeboten gehören die Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Ferienlernprogramme, zusätzliche Leistungsabfragen zur Notenverbesserung, mögliche Einzeltrainings und natürlich unsere Schüler-Coaches. Wichtig ist dabei maximale Transparenz und eine gute Kommunikation zwischen allen. Wir haben eine Unterrichtsausfallquote von unter einem Prozent - dahinter stehen harte Arbeit, Organisation und Kommunikation.

Welche Aufgaben haben die Schüler-Coaches?

Es ist ein fünfköpfiges Team, in dem Pädagogen, Sozialpädagogen und Psychologen arbeiten. Sie unterstützen die Schülerin, den Schüler bei Konflikten, die sie/er nicht allein bewältigen kann, aber nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das vollzieht sich - wenn sinnvoll - in Kommunikation mit den Eltern, den Lehrern oder auch dem Praktikumsbetrieb. Die Schüler-Coaches sind immer ansprechbar.

Auch jetzt?

Ja, einen Moment bitte.

Durch unsere Arbeit spüren die Schüler, dass sie in ihrer Individualität anerkannt werden. Es sind nicht immer die großen Katastrophen, auch im Alltäglichen sind wir für sie da, oftmals sogar präventiv. Und natürlich baut sich da im Laufe der Zeit Vertrauen auf.

Wir sind den Schülern sehr nah und können unmittelbar reagieren, wenn wir ein Signal von den Schülern, den Lehrern, den Eltern, aber manchmal auch aus dem Familienkreis bekommen. Dann suchen wir das Gespräch oder bieten konkrete Hilfe, wie zum Beispiel ein Training bei Prüfungsangst.

Der Arbeitsmarkt saugt gegenwärtig Fachkräfte förmlich auf. Welche Praxisverbindungen bieten Sie?

Natürlich die üblichen Praktika, wobei Betriebe gern Schülerinnen und Schüler unserer Schule nehmen. Wir haben in Heiligensee mit unserer eigenen Kita am Südfeld sehr hochwertige Praktikumsmöglichkeiten. Die Kita, die vor drei Jahren eröffnet wurde, haben wir selbst gebaut und betreiben sie. Rund 90 Kinder werden hier betreut. Gerade bei den Erziehern erleben wir die hohe Nachfrage des Marktes.

Den angespannten Arbeitsmarkt spüren wir vor allem bei unseren Steuerfachangestellten. Da haben alle die Prüfungen bestanden und gingen danach umgehend in ein Arbeitsverhältnis.

Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Wie starten Ihre Schülerinnen und Schüler?

Unser Schuljahr beginnt für die neuen Schülerinnen und Schüler mit einer viertägigen Kennenlern-Fahrt. Ziel ist die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werneuchen. Die Fachoberschüler fahren drei Tage in ein Camp, wo sie gemeinsam ein Floß bauen. Die gruppendynamischen Prozesse erleichtert dann das Lernen. Wir sind eine sehr sportorientierte Schule und bieten während des Schuljahres Sporttage, eine Ski-Reise, eine Fußballfahrt oder Fahrradtouren.