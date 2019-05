Details Von Volkert Neef 13. Mai 2019 Neues von Mrs. Greenbird

Das sympathische Folk-Pop Duo Mrs. Greenbird stammt aus Köln-Nippes. Das Duo Mrs. Greenbird besteht aus Sarah Nücken und Steffen Brückner. Beide haben mit Greenbird Records ein eigenes Plattenlabel gegründet, auf dem ihre neuen authentischen, handgemachte Songs des Albums "Dark Waters" im April veröffentlicht worden sind. Mrs. Greenbird präsentieren mit "Morales" einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Dark Waters". Das Duo Mrs. Greenbird gewann 2012 die 3. Staffel von "X Factor" bei den Kollegen des TV-Sender VOX. Mrs. Greenbird begeisterten im Finale sowohl Jury als auch Publikum mit dem Song "You´are The One That I Want". Das neue Album "Dark Waters" überrascht, denn es hat nichts mit Post-Casting-Pop zu tun, sondern ist authentische, handgemachte Musik. Man hat sie weiterentwickelt in eigenem Sound und mit extrem hohem Wiedererkennungswert durch die charakteristischen Vocals von Sarah. Das ist völlig eigenständig, was die beiden Musiker hier anbieten. Momentan sind Mrs. Greenbird erfolgreich auf Deutschland-Tournee. In Berlin-Pankow sind Mrs. Greenbird am 6. November in der Wabe, Danziger Straße 101, zu erleben.