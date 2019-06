Wenn The 12 Tenors "La Donne e Mobile", "Funiculi Funicula" oder "Nessun Dorma" vortragen, kann es passieren, dass das Gänsehaut-Feeling von den Ohren bis hinunter zu den Zehen wandert. Doch nicht nur mit der großen Arie überzeugen die noch bis zum 6. Juli im Tipi am Kanzleramt gastierenden The 12 Tenors , sondern auch mit verschiedenen Medleys. Alexander Herzog, Andy Conaghan, Aran Macrae, Daniele Alan Carter, Jamie Pritchard, Jordan Ramroop, Julian Dionne, Julian Quijano, Martin Turner Van Holtgreven, Matt Hayden, Michael Lynch und Shane Barragan alias The 12 Tenors interpretieren mit einer fulminanten Bandbreite an Stimmen Songs von den Beatles über Queen bis hin zu Meat Loaf. Die "Best of-Tour" ist noch bis zum 6. Juli im Tipi am Kanzleramt zu genießen.