Standing Ovations für "Ich bin nicht Mercury"

Standing Ovations gab es zu Recht bei der ausverkauften Premiere des musikalischen Bühnenstücks "Ich bin nicht Mercury" von Thomas Schendel im Schlosspark Theater in Berlin Steglitz. Was mehr wie ein Konzert denn ein Theaterstück wirkt, handelt von der letzten Probe einer Band, die kurz vor einer wichtigen Studioaufnahme mit Songs von Freddie Mercury und der Band Queen steht. In dem Bühnenstück werden die unterschiedlichen Charaktere der Bandmitglieder beleuchtet, ihre Beziehungen zueinander, der Kampf um Qualität, Liebe und Freundschaft. Sei´s drum, dass diese als Klammer für die großartige Interpretation der Queen-Songs gedachte Story manchmal etwas uninspiriert wirkt. Die Musik von Freddie Mercury und seiner Band Queen zu interpretieren ist ein großes Wagnis, welches die Musicalstars Thomas Borchert, Sophie Berner, Marco Billep und Michael Ernst auf der Bühne dieses schönen Schlosspark Theaters stimmgewaltig und mit Bravour bestanden.