Früher war nichts besser, manche Ecken aber waren schöner. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man sich durch das neue Buch von Michael Sobotta blättert und auf Zeitreise durch das Berlin der schicksalhaften 1940er Jahre geht. Das sehr schön editierte und im Sutton Verlag erschienene Buch "Berlin Farbdias aus den 40ern" zeigt nicht nur das Leben auf den Straßen und Plätzen Berlins, sondern auch die trügerisch prächtigen Zeichen der kommenden selbstverschuldeten Apokalypse. So führt das Buch mit beeindruckenden Bildern von der Fischerinsel, wo Berlin einst entstand, hin zur Siegessäule und zum Stadtschloss, zeigt Bilder aus dem Alltag und spart nicht aus, was der Stadt schliesslich so manche Schönheit nahm. Es zeigt Berlin im Winter, auch Sport und Freizeitverhalten. Das zeitdokumentarische Buch berichtet mit seinen Farbdias auch über eine Zeit, in der es offenbar modisch war, sich die Hosen auf Brusthöhe hochzuziehen und es zeigt einen überschaubaren Verkehr mit Autos, welche heute bei manchen Zeitgenossen großes Entzücken verbreiten würden. " Berlin Farbdias aus den 40ern " ist ein wunderbares, empfehlenswertes Buch.