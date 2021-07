Michael Sobotta ist so etwas wie ein Goldgräber zeitgeschichtlicher Fotografie, denn nur mit viel Glück und Geschick lassen sich historische Farbdias aus den 50er und 60er Jahren noch zusammentragen. Geglückt ist es ihm in dem Bildband "Berlin Die 50er- und 60er-Jahre in Farbe". Fotos dieser dystopisch anmutenden Zeit des Aufbruchs, des Kalten Krieges und des ersten kleinen Wohlstandes zeigen Ereignisse rund um die Luftbrücke, der Waldbühne und der Gedächtniskirche. Der Aufbau des Hansaviertels ist ebenso Thema wie erste, aber letztendlich vergebliche Versuche, mit prunkvollen Umzügen den Karneval in Berlin zu etablieren. Fotos von der Mauer, von Kennedy in Berlin, vom Alexanderplatz und überhaupt von Berlin als Baustelle zeichnen ein spannendes Bild Berlins aus den 50er- und 60er-Jahren, in die man gerne eintauchen mag. "Berlin Die 50er- und 60er-Jahre in Farbe" ist soeben im Sutton Verlag erschienen.