Details Von Bernd Elmenthaler 21. November 2021 673 genussvolle Minuten

"Star Trek" ist eine bemerkenswert erfolgreiche Serie, nahm sie doch immer technische und gesellschaftliche Entwicklungen vorweg. Als Captain Kirk in den 1960er-Jahren in "Raumschiff Enterprise" die dunkelhäutige Uhura küsste, sorgte dies noch für viel Gesprächsstoff. Heute ist es zu Recht kaum noch erwähnenswert, wer welche Hautfarbe hat oder wenn sich in TV-Serien wie "Star Trek: Discovery" homosexuelle Paare küssen. "Star Trek" hat sich mit seinem Bild einer positiven, humanen Gesellschaft über die Jahre eine riesige Fangemeinde erarbeitet, die sogar eigene professionell gemachte Serien schufen, die man insbesonders bei YouTube findet. Freuen dürfte die deutschsprachigen "Trekkies", dass nun die dritte Staffel von "Star Trek: Discovery" mit 673 genussvollen Minuten erschienen ist, einem Feuerwerk von Emotionen und begeisternden CGI-erzeugten Bildern. "Star Trek: Discovery" Season 3 ist als TV-Serie ein fantastisches Ereignis mit rasanten Geschichten voller spannender Herausforderungen.