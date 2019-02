Details Ein Beitrag von Pressestelle Polizei 09. Februar 2019 Zugestochen

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg, soll einer der Beteiligten zwei seiner Kontrahenten Stichverletzungen zugefügt haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die syrischen Staatsangehörigen kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache vor einem Wohnhaus in der Storkower Straße in Streit. Hierbei soll einer der Beteiligten im Alter von 26 Jahren einen Gleichaltrigen sowie dessen 28-jährigen Bruder mit einem Messer die Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Ein Begleiter der beiden Brüder im Alter von 22 Jahren erlitt bei dem Streit eine Schnittverletzung am Hals. Anschließend entfernte sich der namentlich bekannte Tatverdächtige mit zwei Bekannten in unbekannte Richtung. Die Brüder mussten wegen ihrer erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 22-Jährige lehnte eine Behandlung von einem Arzt ab.