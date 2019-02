Details Ein Beitrag von Pressestelle Polizei 10. Februar 2019 Mann getötet - Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission ermittelt zu einem Tötungsdelikt, das sich gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Stahlheimer Straße Ecke Wichertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. In dessen Verlauf fügte einer dem anderen mindestens eine Stichverletzung zu. Das 19-jährige Opfer kam in eine Klinik, in der es notoperiert wurde und noch in der vergangenen Nacht verstarb. Der kräftige, eher muskulöse, schwarz gekleidete Täter befand sich in Begleitung einer Frau und einem grauen Hund. Hinweise nimmt die Mordkommission beim Landeskriminalamt unter 030.4664-911111 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! entgegen.