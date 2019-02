Details Von Pressestelle Polizei 25. Februar 2019 Mit Sturmgewehr-Attrappe unterwegs

Ein Mann löste durch das Tragen einer Waffenattrappe gestern Abend einen Einsatz der Polizei in Moabit aus. Gegen 16.45 Uhr wiesen Zeugen die Polizei auf einen Mann hin, welcher sich mit einem Gewehr in der Hand innerhalb des Hauptbahnhofes aufhielt. Noch bevor Einsatzkräfte reagieren konnten, verließ der zunächst noch Unbekannte den Bahnhof in unbekannte Richtung. Gegen 18 Uhr alarmierte ein weiterer Zeuge die Polizei in die Residenzstraße. Dort sollte ebenfalls ein Mann mit einem Gewehr in der Hand unterwegs sein. Einsatzkräfte stellten den Bewaffneten und nahmen ihn fest. Eine Überprüfung des 21-Jährigen ergab, dass es sich bei der Waffe um eine täuschend echte Attrappe eines russischen Sturmgewehres handelte. Polizeibeamte brachten den Mann in eine Gefangenensammelstelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung mit Waffen stellen.