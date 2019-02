Details Von Pressestelle Polizei 26. Februar 2019 Angriff in Mitte

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Angriff in Mitte leicht verletzt. Ermittlungen zufolge sprachen drei unbekannte Männer den 26-Jährigen gegen 0.30 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße an und fragten ihn zunächst nach einer Zigarette. Der Passant verneinte dies und ging weiter. Plötzlich schlug einer des Trios dem 26-Jährigen von hinten mit einer Flasche gegen den Kopf. In der Folge kam es dann zu einem Gerangel, in dem ein Mittäter den Angegriffenen festhalten wollte und der zweite ihn mit einem Messer an einer Hand verletzte. Dem 26-Jährigen gelang es sich los zu reißen und die Polizei zu alarmieren. Die Täter ergriffen zwischenzeitlich die Flucht. Der Mann hatte bei dem Angriff leichte Verletzungen erlitten.