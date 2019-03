Details Von Pressestelle Polizei 05. März 2019 Zelt eines Obdachlosen brannte

Heute Morgen brannten Teile des Zeltes eines Obdachlosen in Charlottenburg. Kurz nach 13 Uhr erschien der 53-Jährige auf einem Polizeiabschnitt und gab an, dass er gegen 8.30 Uhr Flammen an seinem Vorzelt bemerkte, das in der Nähe der Ludwig-Hoffmann-Brücke stand. Er selbst habe sich zu dem Zeitpunkt im Zelt befunden. Gemeinsam mit einem Passanten konnten sie die Flammen löschen, die diverse Gegenstände zerstörten. Alarmierte Rettungskräfte mussten nicht mehr tätig werden. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt.